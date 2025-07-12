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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

У каптурі та з драпуваннями: Ванесса Кірбі на фотоколлі до фільму "Фантастична четвірка"

Вона одягла драматичну сукню, яка підкреслювала вагітний живіт.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ванесса Кірбі

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Акторка Ванесса Кірбі відвідала фотосесію до фільму «Фантастична четвірка: Перші кроки» у Лондоні. Захід відбувся на даху і зірка в ефектній сукні позувала на тлі міста.

Її вбрання було від польського бренду Magda Butrym. Це була темно-синя сукня міді без рукавів з каптуром і драпуванням, які надавали їй додатковий об’єм і повсякденну елегантність. Але оскільки Ванесса вагітна зараз, то драпірування в її випадки на талії не було помітно через вже досить великий живіт. Свій образ вона доповнила чорними босоніжками, сонцезахисними окулярами та прикрасами від Cartier.

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Також цей захід відвідала акторка Джулія Гарнер, яка позувала для фото разом із Ванессою. На блакитну доріжку вона вийшла в ніжній сукні від Erdem, яка була виконана в білизняному стилі, але повністю розшита лелітками. Образ акторки був у сріблястих тонах — це відсилання до її ролі у майбутньому фільмі, оскільки вона зіграє Срібного Серфера.

Джулія Гарнер і Ванесса Кірбі / © Associated Press

Джулія Гарнер і Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кирби_2 / © Getty Images

© Getty Images

Ванесса Кирби_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ванесса Кирби_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

© Getty Images

Ванесса Кирби_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
43
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