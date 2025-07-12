- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 1 хв
У каптурі та з драпуваннями: Ванесса Кірбі на фотоколлі до фільму "Фантастична четвірка"
Вона одягла драматичну сукню, яка підкреслювала вагітний живіт.
Акторка Ванесса Кірбі відвідала фотосесію до фільму «Фантастична четвірка: Перші кроки» у Лондоні. Захід відбувся на даху і зірка в ефектній сукні позувала на тлі міста.
Її вбрання було від польського бренду Magda Butrym. Це була темно-синя сукня міді без рукавів з каптуром і драпуванням, які надавали їй додатковий об’єм і повсякденну елегантність. Але оскільки Ванесса вагітна зараз, то драпірування в її випадки на талії не було помітно через вже досить великий живіт. Свій образ вона доповнила чорними босоніжками, сонцезахисними окулярами та прикрасами від Cartier.
Також цей захід відвідала акторка Джулія Гарнер, яка позувала для фото разом із Ванессою. На блакитну доріжку вона вийшла в ніжній сукні від Erdem, яка була виконана в білизняному стилі, але повністю розшита лелітками. Образ акторки був у сріблястих тонах — це відсилання до її ролі у майбутньому фільмі, оскільки вона зіграє Срібного Серфера.