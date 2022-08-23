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У карамельній сукні: 155-кілограмова Тесс Голлідей похизувалася пишним декольте

У карамельній сукні: 155-кілограмова Тесс Голлідей похизувалася пишним декольте

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У карамельній сукні: 155-кілограмова Тесс Голлідей похизувалася пишним декольте

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

37-річна модель plus size зробила селфі і показала своє декольте.

Тесс Голлідей опублікувала в Instagram селфі, на якому вона постала у карамельній сукні і з відвертим декольте. Вона похизувалася своїм пишним бюстом.

Тесс Голлідей / © Instagram Тесс Голлідей
Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

Образ модель доповнила хвилястою зачіскою, макіяжем із чорними стрілками і золотими сережками-кільцями.

Тесс показала ще одне фото, на якому вона позує вже без макіяжу і з високим пучком на голові. На ній – чорний бюстгальтер і чорний низ.

Тесс Голлідей / © Instagram Тесс Голлідей
Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

Минулого разу Голлідей постала перед камерою у блакитному прозорому халаті з пір'ям, під який вона одягла нюдову білизну. 

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