У карамельно-бежевому пальті і туфлях Louis Vuitton: Бріжиит Макрон зустрілася з членами королівської родини Норвегії

Кронпринцеса Метте-Маріт, Бріжит Макрон, королева Соня / © Getty Images

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Бріжит Макрон разом зі своїм чоловіком-президентом Франції Еммануелем Макроном із офіційним дводенним візитом приїхала до Норвегії. У межах поїздки перша леді зустрілася з королевою Норвегії Сонею і кронпринцесою Метте-Маріт.

Разом вони відвідали галерею у стайні королеви Соні — це музей, художня галерея і концертний зал, розташовані у колишніх стайнях Королівського палацу в Осло.

Кронпринцеса Метте-Маріт, Бріжит Макрон, королева Соня / © Getty Images

Бріжит з’явилася там у стильному образі. На ній було елегантне двобортне пальто карамельно-бежевого кольору з чорними ґудзиками, сукня в тон. Аутфіт дружина президента доповнила чорним клатчем і чорними гостроносими туфлями із коричневими вставками з монограмою бренду Louis Vuitton.

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Свій лук пані Макрон завершила об’ємною перукою, макіяжем смокі-айс і каблучками х діамантами.

До слова, минув 41 рік із моменту останнього офіційного візиту глави французької держави до Норвегії.