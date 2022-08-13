У карамельному жакеті і сукні з гороховим принтом: Наталя Могилевська відвідала резиденцію президента

Наталя Могилевська відвідала церемонію нагородження учасників акції "Діти-рятувальники – герої війни". Захід відбувся у Білій залі Героїв України у Маріїнському палаці у Києві.

Фото: Сайт президента України

Під час церемонії артистка подякувала всім маленьким українцям за їхню мужність. Вона вручила подарунок одному із хлопчиків-героїв Глібу, який врятував життя іншій дитині.

Наталя Могилевська / Фото: Сайт президента України

В Instagram Наталя опублікувала світлини із заходу. Вона також поділилася враженнями від історій маленьких героїв.

"Наші діти - Герої! Наші військові, наш Президент - Герої! А Діва Марія - звичайна Жінка з України!

Сьогодні в залі Героїв ми вшановували наймолодших Героїв України. Дітей, які зробили дуже дорослі вчинки.

Гліб, якого я вітала, перебував на дитячому майданчику під час масованого обстрілу касетними бомбами. Отримав поранення у серце і, закривши собою 9-річного хлопця , врятував йому життя.

Або хлопчик, який кожного дня попри постійні обстріли і власний страх, носив воду людям 4 км протягом місяця. Завдяки цьому він врятував їх і вони вижили.

А Іринка з Рівного власноруч виготовляє віночки і продає їх. Назбиравши 7 тисяч євро, вона змогла купити військовим автомобіль та 2 тепловізори, для частини, де служив її батько та дядя, які на жаль, загинули…

Я пишаюся тобою, моя Україно! Не втомлююсь дивуватись твоїй стійкості та людяності. Ми переможемо!" – написала артистка.

Для заходу Могилевська обрала стильний образ. На ній була блакитна сукня міді у білий гороховий принт, жакет карамельного відтінку із золотими ґудзиками і карамельні туфлі на шпильках.

Наталя Могилевська / Фото: Сайт президента України

Наталя розпустила волосся і зробила макіяж із акцентом на очах.

Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської

Нагадаємо, у заході також взяли участь президентське подружжя Володимир і Олена Зеленські і зірки: Надя Дорофєєва, Злата Огнєвіч, Позитив, Артем Пивоваров, Alekseev та інші.

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