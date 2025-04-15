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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

У кардигані на голе тіло і в мінішортах: вагітна Олівія Калпо позувала в лісі

Відома американська модель перебуває в очікуванні свого первістка і показує свої «вагітні» луки в Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Олівія Калпо

Олівія Калпо

32-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США–2012» та «Міс Всесвіт–2012» Олівія Калпо зараз вагітна своєю першою дитиною, батьком якої є гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі — за нього вона вийшла заміж влітку 2024 року.

У своєму Instagram дівчина ділиться своїми «вагітними» луками та результатами фотосесій. Так, на новому фото вона позувала в лісі. Олівія була у світлому кардигані, одягненому на голе тіло, мінішортах і високих гумових чоботях. Модель сперлася на дерево і загадково дивилася вгору.

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Судячи з соцмереж Калпо, вагітність проходить чудово і вона веде активний спосіб життя. Нещодавно вона брала участь у рекламній фотосесії в компанії своїх сестер — старшої Аврори та молодшої Софії. Дівчата позували для бренду купальників і пляжного одягу. Сама Олівія постала на фото в бікіні.

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з сестрами / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з сестрами / © Instagram Олівії Калпо

Раніше, нагадаємо, інша відома модель — Карлі Клос — в обтислій сукні і на підборах вийшла у світ.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
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