У кардигані та мініспідниці від Chanel: Блейк Лайвлі з’явилася на прем’єрі фільму в Лондоні

Блейк Лайвлі / © Associated Press

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Блейк Лайвлі, яка оскандалилася на весь світ через сварку з колегою за фільмом «Покинь, якщо кохаєш», з’явилася на прем’єрі в Лондоні. Зірка приїхала до Великої Британії, щоб презентувати фільм «Ще одне просте прохання», який став продовженням комедійного кримінального трилера «Просте прохання».

На фотосесії до фільму Блейк з’явилася, одягнена з ніг до голови в речі від Chanel. На акторці був трикотажний кардиган із ґудзиками та шкіряна спідниця. Також вона доповнила образ капроновими колготками, високими чоботами на підборах і невеликою сумкою на довгому ланцюжку — Chanel Camera Bag.

© Associated Press

До свого образу вона додала багато прикрас, зробила макіяж та об’ємну зачіску з бантом.

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© Associated Press

Перед камерами позувала й акторка Анна Кендрік, оскільки вона також зіграла в цій картині. Вона одягла червоний костюм із жилетом і спідницею, а також золоті туфлі від Christian Louboutin.

© Associated Press

Нагадаємо, раніше 37-річна зірка разом з колегами за фільмом «Ще одне просте прохання» позувала для портретного фото. Блейк з’явилася перед камерами у гламурному костюмі з лелітками та перлами від бренду Yara Shoemaker з колекції осінь-зима 2023 року.

© Getty Images

Прем’єра фільму відбулася на фестивалі South by Southwest 7 березня 2025 року, а його вихід на Amazon Prime Video заплановано на 1 травня.

Блейк Лайвлі / © Associated Press Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Associated Press