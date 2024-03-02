У картатих трусах та капелюсі: співак Сем Сміт став зіркою показу Vivienne Westwood

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ ready-to-wear колекції осінь-зима 2024-2025 британського бренду Vivienne Westwood. Під час шоу на подіум вийшов і співак Сем Сміт, але не для того, щоб заспівати, а як модель.

Британська суперзірка продемонстрував два ефектні образи, один з яких нагадував шотландський національний костюм із тартаном. Зокрема на Семі були картаті високі труси та трикотажна кофта оливкового відтінку з V-подібним вирізом. Також співак одягнув складну червону накидку зі складками та драпуваннями, і головний убір із фатином.

Взутий Сміт був у класичну пару взуття Vivienne Westwood на високій платформі, яку доповнювали гольфи. У руці у нього була дерев'яна палиця.

Сем Сміт / Фото: Associated Press

Другий образ, який артист продемонстрував на подіумі, був чорною довгою сукнею, яка складалася з клаптиків тканини. У вбрання були довгі рукави та декольте, яке доповнювало щось на кшталт пелерини у горох.

Також у руці він тримав чорну сумку, а ось голову Сема прикрашав чорний капелюх із фатином.

Сем Сміт / Фото: Getty Images

На обличчі у Сема, як і у решти моделей показу, був креативний макіяж з освітленою зоною під очима.

Сем Сміт / Фото: Associated Press

У показі також взяла участь Ліла Мосс – дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс, яка пішла стопами матері.

Сем Сміт та Ліла Мосс / Фото: Associated Press

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