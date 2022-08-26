У картатій мініспідниці та корсетному топі: юна Олівія Родріго виступила на одній сцені з відомим співаком

19-річна Олівія Родріго стала справжньою суперзіркою після виходу її хіта Drivers License і тепер юна знаменитість активно з'являється на різноманітних заходах, шоу та концертах. Також періодично дівчина виступає у компанії інших знаменитих виконавців, як, наприклад, 73-річного Біллі Джоела – культового американського музиканта та виконавця. 24 серпня Олівія заспівала з Джоелом на сцені Медісон-Сквер-Гарден.

Олівія Родріго та Біллі Джоел / Фото: Getty Images

Знаменитості виконали два хіти: Deja Vu та Uptown Girl. На Олівії того вечора була картата мініспідниця від бренду Saint Sintra, яку вона доповнила корсетним топом з оксамиту від Vivienne Westwood, масивними чорними черевиками та чокером.

"Така честь виступати з одним із найкращих авторів пісень, які нині живуть минулої ночі", - написала Олівія в Instagram і показала кілька кадрів з того вечора.

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