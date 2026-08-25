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- Шоу-бізнес
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У картатій мініспідниці і з персоналізованою сумкою: Серену Вільямс папараці заскочили у Нью-Йорку
44-річна американська тенісистка продемонструвала стильний спортивний кежуал-лук.
Серена Вільямс потрапила до об’єктивів папараці, коли виходила з розкішного готелю Lotte New York Palace у Мангеттені. Спортсменка вийшла в світ у комфортному літньому луку з яскравими акцентами.
Знаменитість була одягнена у білий топ без рукавів і мініспідницю у дрібну блакитно-білу клітинку виші, яка чудово підкреслила її треновані ноги. Свій аутфіт спортсменка доповнила білими кросівками і шкарпетками.
Особливу увагу привернули аксесуари Серени. Зірка вирішила взяти з собою одразу кілька сумок. Через плече у неї висіла яскраво-рожева кросбоді-сумка з помаранчево-білою смужкою та її ініціалами «SW». На плечах у неї висів класичний коричневий рюкзак із піксельним брендовим принтом MCM та коричнево-чорними шкіряними лямками. А містку чорну спортивно-дорожню сумку вона тримала у руці.
Крім того, у руках зірки був рожевий планшет і смартфон у прозорому чохлі зі шнурком-підвіскою з барвистими намистинами.
Пишні кучеряві медово-русяві волоски Серена зібрала у високий кінський хвіст, залишивши обличчя відкритим. Вільямс зробила легкий макіяж із укладеними бровами і чорними стрілками. На шиї тенісистки сяяли тонкі золоті ланцюжки з витонченими підвісками.