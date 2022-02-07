У картатому пальті та червоній сукні: зірку "Друзів" сфотографували в Лондоні

Акторка прилетіла до Великої Британії заради інтерв'ю на телебаченні.

Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс вперше за довгий час вийшла на публіку. Її сфотографували у Лондоні, коли вона прямувала на "Шоу Джона Бішопа".

Кортні була одягнена в картате пальто і чорні класичні чоботи на підборах. Яскравим акцентом образа стала червона сукня міді, яка виглядала з-під пальта. Також у цьому ансамблі знаменитості було присутнє золоте кольє на шиї та невелика чорна сумка від бренду The Row.

Кортні Кокс / Getty Images

Волосся кокс було укладено у легкі хвилі, а на обличчі вона зробила натуральний макіяж. У руці в акторки балу ручка, щоб роздавати автографи шанувальникам, які чекали на неї перед студією.

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