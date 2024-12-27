У картатій сорочці і білій спідниці: Анна Саліванчук із синами сходила на прем'єру фантастичної пригоди

Акторка з дітьми першою подивилась продовження франшизи "Сонік".
Анна Саліванчук відвідала прем'єрний показ фантастичної пригоди "Їжак Сонік 3" від режисера Джеффа Фаулера, який відбувся у кінотеатрі "Оскар".
На захід акторка прийшла разом зі своїми синами – Глібом і Микитою, які були одягнені в однакові костюми.
Сама ж зірка обрала для своєї появи стильний лук, який складався з картатої сорочки, білого топу і білої спідниці міді.
Аутфіт Анна доповнила бежевим тонким ремінцем, білим взуттям на шпильках і капелюхом молочного відтінку. Через плече у неї висіла коричнева сумка з ланцюжком.
Про фільм:
"Їжак Сонік 3" – це продовження франшизи про пригоди найвідомішого їжака світу. На нього чекають нові випробування.
Сонік, Наклз і Тейлз об'єднуються, щоб разом протистояти таємному злодію на ім'я Шедов, який має небачену ні в кого раніше силу. Чи вдасться їм разом здолати ворога, який планує занурити Землю в хаос.
Фільм вже в українському прокаті.
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