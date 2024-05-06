У картатій сорочці, поло і мініспідниці: Сідні Свіні в образі у стилі преппі прогулялася Нью-Йорком

Сідні Свіні потрапила до об'єктивів папараці у районі Нижнього Іст-Сайду у Нью-Йорку.

Акторка мала гарний вигляд у стилі преппі. На ній була біло-коричнева картата сорочка, зверху якої вона одягла кремове поло від бренду Miu Miu, і коротка світла спідниця з низьким посадженням і чорним поясом.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Вбрання Свіні скомбінувала з високими чорними чоботами і білою сумкою Jimmy Choo. Вона розпустила волосся та одягла коричневі окуляри.

До слова, Сідні відвідає головний благодійний вечір року – Бал Інституту костюма Met Gala, який відбудеться сьогодні, 6 травня, у Нью-Йорку у Метрополітен-музеї. Цікаво, який образ вона підготувала для свого виходу.

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