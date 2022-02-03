У картатій сорочці та блискучому топі-бандо: Надя Дорофєєва блиснула пласким животом

У картатій сорочці та блискучому топі-бандо: Надя Дорофєєва блиснула пласким животом

Співачка станцювала під свою нову пісню.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram відео, на якому вона співає і танцює під свою нову пісню #raznotsvetnaya.

"Друзі, я там злила шматочок нового треку в TikTok", — підписала відео зірка.

Одягнена Надя у темну картату сорочку та чорний блискучий топ-бандо, в якому вона продемонструвала свій плаский живіт. Верх співачка поєднала із чорними вільними штанями.

Аутфіт Дорофєєва доповнила довгими чорними рукавичками, одна з яких була із трьома відкритими пальцями.

Укладання з локонами та макіяж з перламутрово-блакитними тінями на повіках завершили комфортний лук Наді.

Як вам нова пісня Дорофєєвої?

Раніше співачка похизувалася стрункими ногами у чорному плаьті та фіолетових слінгбеках.

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