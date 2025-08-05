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- Шоу-бізнес
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У картатій сорочці і червоних туфлях: Меріл Стріп на знімальному майданчику сиквелу «Диявол носить Prada»
76-річна акторка продовжує демонструвати модні луки у ролі головної редакторки глянцю Міранди Прістлі.на зніманнях культового фільму.
Меріл Стріп папараці заскочили у Верхньому Вест-Сайді, у Нью-Йорку, на знімальному майданчику сиквелу «Диявол носить Prada».
Акторка з’явилася там у новому стильному луку. На ній було бежеве літнє пальто, синьо-біла картата сорочка і класичні чорні штани. Вбрання вона скомбінувала з червоними туфлями на високих платформах і шпильках.
Свій лук Меріл доповнила укладанням із прикореневим обʼємом і макіяжем смокі-айс і з рожевою помадою.
Нагадаємо, раніше Меріл Стріп на знімальному майданчику сяяла у червоній сукні з одним відкритим плечем, пишною спідницею і зі шлейфом.