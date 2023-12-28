У картатій спідниці та червоному светрі: Тейлор Свіфт прийшла підтримати бойфренда-спортсмена

Різдво співачка, ймовірно, провела у компанії бойфренда, оскільки прийшла підтримати його на грі, яка проводилася підчас свята.

Співачку Тейлор Свіфт знову помітили на трибунах під час матчу з американського футболу, який проводився між командами "Канзас-Сіті Чифс" та "Лас-Вегас Рейдерс" у день Різдва, 25 грудня, у місті Канзас-Сіті. Зірка вже традиційно вболівала за свого бойфренда Тревіса Келсі.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Для ігор вона зазвичай одягається лаконічно, але стильно. Цього разу на Тейлор був червоний трикотажний светр від Ralph Lauren і картата мініспідниця з невеликими пряжками від Hill House Home.

Також вона одягла шапку Санта-Клауса з цифрою 87 – це номер Тревіса, а також зробила макіяж із улюбленою червоною помадою та чорними стрілками.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Раніше з номером Келсі у команді вона вже з'являлася на іграх. Якось Свіфт прийшла на гру з особливою прикрасою — так званим "браслетом дружби" на руці і на ньому був номер "87".

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

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