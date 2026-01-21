У картатій спідниці і з крокодилячою сумочкою: Аманду Голден сфотографували з домашнім улюбленцем

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден потрапила до об’єктивів папараці в Лондоні біля своєї роботи — студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast. Вона була разом зі своїм милим домашнім улюбленцем.

Радіоведуча була одягнена у класичне чорне пальто, чорну водолазку і чорно-зелену картату спідницю вільного силуету довжини міді із поясом із металевою пряжкою.

Аманда Голден / © Getty Images

Аутфіт Голден доповнила чорними шкіряними чоботами і зеленою сумочкою з крокодилячим тисненням і золотою фурнітурою, на якій висіла така сама мініатюрна сумочка. У неї було укладання з локонами, макіяж із бежевим відтінком помади і темно-бордовий манікюр.

