У картатій спідниці і з крокодилячою сумочкою: Аманду Голден сфотографували з домашнім улюбленцем
54-річна британська радіоведуча вчергове потрапила під приціл фотографів.
Аманда Голден потрапила до об’єктивів папараці в Лондоні біля своєї роботи — студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast. Вона була разом зі своїм милим домашнім улюбленцем.
Радіоведуча була одягнена у класичне чорне пальто, чорну водолазку і чорно-зелену картату спідницю вільного силуету довжини міді із поясом із металевою пряжкою.
Аутфіт Голден доповнила чорними шкіряними чоботами і зеленою сумочкою з крокодилячим тисненням і золотою фурнітурою, на якій висіла така сама мініатюрна сумочка. У неї було укладання з локонами, макіяж із бежевим відтінком помади і темно-бордовий манікюр.
