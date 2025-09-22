ТСН у соціальних мережах

У картатій сукні і замшевих чоботях: Кріссі Тейген зі своїми чотирма дітьми прийшла на прем’єру фентезійного фільму

39-річна модель не часто бере своїх дітей на заходи.

Аліна Онопа
Кріссі Тейген

Кріссі Тейген / © Getty Images

Кріссі Тейген відвідала прем’єру музичного фентезійного фільму «Ляльковий будиночок Ґаббі у кіно», яка відбулася у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла зі своїми чотирма дітьми: 9-річною Луною, 7-річним Майлзом, 3-річним Есті і 2-річним Реном.

Кріссі Тейген із дітьми / © Getty Images

Кріссі Тейген із дітьми / © Getty Images

Модель обрала для своєї появи картату жовто-чорну сукню міді з V-подібним вирізом від бренду Bottega Veneta, яку вона скомбінувала із замшевими коричневими чоботами на підборах.

Кріссі Тейген із дітьми / © Getty Images

Кріссі Тейген із дітьми / © Getty Images

Аутфіт Тейген доповнила укладанням із м’якими локонами, макіяжем із коричневою помадою і коричневим манікюром.

Нагадаємо, Кріссі Тейген у розкішній золотій сукні з «лускою» від Oscar de la Renta сяяла на заході у Лос-Анджелесі.

