- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 1 хв
У картатій сукні і замшевих чоботях: Кріссі Тейген зі своїми чотирма дітьми прийшла на прем’єру фентезійного фільму
39-річна модель не часто бере своїх дітей на заходи.
Кріссі Тейген відвідала прем’єру музичного фентезійного фільму «Ляльковий будиночок Ґаббі у кіно», яка відбулася у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла зі своїми чотирма дітьми: 9-річною Луною, 7-річним Майлзом, 3-річним Есті і 2-річним Реном.
Модель обрала для своєї появи картату жовто-чорну сукню міді з V-подібним вирізом від бренду Bottega Veneta, яку вона скомбінувала із замшевими коричневими чоботами на підборах.
Аутфіт Тейген доповнила укладанням із м’якими локонами, макіяжем із коричневою помадою і коричневим манікюром.
Нагадаємо, Кріссі Тейген у розкішній золотій сукні з «лускою» від Oscar de la Renta сяяла на заході у Лос-Анджелесі.