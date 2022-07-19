У картатій сукні та з брендовими аксесуарами: зірка The Pussycat Dolls Ешлі Робертс під прицілом фотографів

Вона традиційно вибрала яскравий образ.
Учасниця гурту The Pussycat Dolls та радіоведуча Ешлі Робертс вкотре потрапила під приціл лондонських фотографів, коли виходила після ранкового ефіру з офісу радіостанції Heart Breakfast. Зірка обожнює вбиратися і тому намагається, щоб її луки не лише не повторювалися, а й були оригінальними та яскравими.
19 липня дівчину зазнімкували у легкій мінісукні від бренду Never Fully Dressed, яка була виконана з тканини в кольоровий картатий принт, мала V-подібне декольте та рукави-ліхтарики. Вартість такої сукні 89 фунтів – це близько 107 доларів чи 3161 гривень.
Доповнили образ Ешлі білі туфлі на підборах, її улюблена маленька сумка від Balenciaga, чокер із перлинами від Vivienne Westwood та стильні сонцезахисні окуляри у білій оправі.
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