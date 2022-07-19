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У картатій сукні та з брендовими аксесуарами: зірка The Pussycat Dolls Ешлі Робертс під прицілом фотографів

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У картатій сукні та з брендовими аксесуарами: зірка The Pussycat Dolls Ешлі Робертс під прицілом фотографів

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Вона традиційно вибрала яскравий образ.

Учасниця гурту The Pussycat Dolls та радіоведуча Ешлі Робертс вкотре потрапила під приціл лондонських фотографів, коли виходила після ранкового ефіру з офісу радіостанції Heart Breakfast. Зірка обожнює вбиратися і тому намагається, щоб її луки не лише не повторювалися, а й були оригінальними та яскравими.

19 липня дівчину зазнімкували у легкій мінісукні від бренду Never Fully Dressed, яка була виконана з тканини в кольоровий картатий принт, мала V-подібне декольте та рукави-ліхтарики. Вартість такої сукні 89 фунтів – це близько 107 доларів чи 3161 гривень.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Доповнили образ Ешлі білі туфлі на підборах, її улюблена маленька сумка від Balenciaga, чокер із перлинами від Vivienne Westwood та стильні сонцезахисні окуляри у білій оправі.

Сукня Ешлі Робертс / ©
Сукня Ешлі Робертс

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