У картатій сукні з відкритими плечима: схудла Ешлі Грем підкреслила фігуру стильним вбранням

Ешлі Грем / © Getty Images

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Папараці зазнімкували Ешлі Грем, коли вона залишала зустріч Lucci Lambrusco Meet & Greet у Філадельфії, штат Пенсільванія. Вона мала чудовий вигляд і радісно усміхалася фотографам.

Для свого виходу модель обрала довгу обтислу сукню у дрібну біло-коричневу клітинку. Вбрання мало відкриті плечі та широкий драпований відворот у зоні декольте. Сукня чудово сиділа на Ешлі й підкреслила її помітно стрункішу фігуру та пишні форми.

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© Getty Images

Лук знаменитість доповнила білими босоніжками на шпильках, з бантиками і тонкими ремінцями. У вухах у неї були перлинні сережками, а на руках — браслет з діамантами і золотистий годинник. Нюдовий манікюр і червоний педикюр завершили лук Ешлі.

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Грем зробила хвилясте укладання і макіяж з темно-бежевою помадою.

Нагадаємо, раніше Ешлі Грем у червоному кроптопі і спідниці заскочили у Нью-Йорку.

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