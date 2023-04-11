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У картатому жакеті та мінішортах: зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" під прицілом папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Час на прочитання
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У картатому жакеті та мінішортах: зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" під прицілом папараці

Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

Напередодні виходу нового сезону серіалу акторка все частіше з'являється на публіці.

32-річна акторка Рейчел Броснаген потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку після пресконференції, що проходила в готелі Crosby. Зірка трохи позувала фотографам, а також роздала кілька автографів шанувальників, які на неї чекали біля входу.

Рейчел була в ніг до голови одягнена у речі від бренду Thom Browne, який спеціалізується на вбраннях у костюмному стилі та аксесуарах. Зокрема для заходу вона обрала лук у клітку, який складався з подовженого жакету та мінішорт.

Також Рейчел одягла кропнуту сорочку з краваткою та туфлі-човники з тисненням. Волосся вона зібрала у високий хвіст і завершила цей образ сережками та легким макіяжем.

Рейчел Броснаген / © Getty Images
Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що 14 квітня виходить фінальний сезон комедійного серіалу "Дивовижна місіс Мейзел", у якому Броснаген зіграла головну роль.

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Дата публікації
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