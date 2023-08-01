У картатому бікіні і кроксах на шпильках: британська модель продемонструвала великі груди після 16 пластичної операції

Мати п’ятьох дітей Кеті Прайс має просто чудовий вигляд.
Британська модель і зірка соцмереж – Кеті Прайс – потрапила в об'єктиви папараці під час відпочинку на Ібіці. Вона купалася в морі, засмагала і гуляла узбережжям.
Кеті обрала гламурний пляжний лук, який би точно оцінила лялька Барбі. На ній було біло-рожеве бікіні у клітинку, зверху якого вона одягла білий мереживний халат.
Свій аутфіт Прайс доповнила рожевими кроксами на шпильках від Balenciaga.
Кеті блиснула татуюваннями на тілі і результатом нещодавньої, як пише metro.co.uk, вже 16-ої пластичної операції зі збільшення грудей – тепер вона має мегапишний бюст.
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