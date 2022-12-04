У картатому блейзері та грубих черевиках: Камерон Діас несподівано потрапила під приціл папараці з чоловіком

Голлівудська акторка Камерон Діас, яка давно перестала зніматися в кіно і з головою поринула у сімейне життя та виховання доньки днями потрапила з чоловіком під приціл папараці.

50-річна Камерон Діас потрапила під приціл фотографів разом із чоловіком Бенджі Медденом, коли вони прямували на вечірку у ресторані Sparrow Italia у Лондоні.

Камерон вийшла на побачення у чорних вузьких джинсах, заправлених у її чорні черевики на платформі, а також одягла чорну водолазку та подовжений картатий блейзер. У акторки був яскравий манікюр, на обличчі був ледь помітний макіяж, у вухах виблискували маленькі сережки-кільця, а біляве волосся Діас зібрала у високий пучок.

Чоловік зірки був у чорному спортивному костюмі та шкіряній куртці, а також у бейсболці та взутий у чорні кросівки. Він тримав Камерон за руку, коли вони проходили повз репортерів, що фотографували їх.

Кемерон Діас і Бенджі Медден / Фото: Getty Images

Пару дуже давно не бачили на публіці, здається від того часу, як у них народилася дочка Реддікс Медден, про народження якої пара оголосила в січні 2020 року.

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