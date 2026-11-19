Наталія Музичко

Реклама

Українська акторка театру і кіно Наталія Музичко опублікувала в Instagram світлини зі своєї нової фотосесії, в якій вона продемонструвала ефектний чорно-червоний образ.

Акторка позувала у чорній маніжці на ґудзиках з відкритими боками і зав’язками, з-під якої визирав червоний кроптоп.

Реклама

Наталія Музичко

Верх Наталія поєднала з пишною багатошаровою спідницею максі з чорного фатину. На фото акторка підняла її край, продемонструвавши яскраво-червоні гостроносі чоботи на стійких підборах, оздоблені золотистими заклепками.

Реклама

Наталія Музичко

Особливу увагу привертав високий червоний капелюх у клітинку з чорною стрічкою і сітчастою вуаллю. На обличчі у неї були чорні овальні сонцезахисні окуляри на золотистому ланцюжку, на шиї — масивний золотий ланцюжок, а на руках — напівпрозорі рукавички без пальців.

Наталія Музичко

В акторки було розпущене волосся і макіяж з червоною помадою.

«Коли #halloween вже закінчився, а костюм так і не вигуляла», — написала Наталія під світлинами.

Наталія Музичко

До речі, 21 листопада Наталія Музичко зіграє у комедійній виставі «П’яні вишні» у приміщенні театру «БРАВО» у Києві.

Реклама

Новини партнерів