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- Шоу-бізнес
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У картатому капелюсі з вуаллю і пишній спідниці: акторка в ефектному образі знялася у фотосеті
50-річна Наталія Музичко позувала перед фотокамерою у яскравому театральному аутфіті.
Українська акторка театру і кіно Наталія Музичко опублікувала в Instagram світлини зі своєї нової фотосесії, в якій вона продемонструвала ефектний чорно-червоний образ.
Акторка позувала у чорній маніжці на ґудзиках з відкритими боками і зав’язками, з-під якої визирав червоний кроптоп.
Верх Наталія поєднала з пишною багатошаровою спідницею максі з чорного фатину. На фото акторка підняла її край, продемонструвавши яскраво-червоні гостроносі чоботи на стійких підборах, оздоблені золотистими заклепками.
Особливу увагу привертав високий червоний капелюх у клітинку з чорною стрічкою і сітчастою вуаллю. На обличчі у неї були чорні овальні сонцезахисні окуляри на золотистому ланцюжку, на шиї — масивний золотий ланцюжок, а на руках — напівпрозорі рукавички без пальців.
В акторки було розпущене волосся і макіяж з червоною помадою.
«Коли #halloween вже закінчився, а костюм так і не вигуляла», — написала Наталія під світлинами.
До речі, 21 листопада Наталія Музичко зіграє у комедійній виставі «П’яні вишні» у приміщенні театру «БРАВО» у Києві.