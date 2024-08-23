У картатому комбінезоні з кишенями: колишня дружина Тома Круза сходила на тусовку в Нью-Йорку

45-річна Кеті Голмс, яка була у стосунках із Томом Крузом протягом майже 7 років, зараз мешкає у Нью-Йорку. Акторка часто потрапляє під приціл папараці під час прогулянок, проте цього тижня її сфотографували дорогою на світський захід.

Кеті відвідала афтепаті, яке відбулося після прем'єрного показу фільму "Кліпни двічі", режисеркою якого стала Зої Кравіц.

Кеті з'явилася на вечірці у легкому літньому комбінезоні відтінку марсала, який був також у дрібну білу клітку. У нього були невеликі рукави, кишені та ґудзики.

Комбінезон Кеті носила у поєднанні з чорними туфлями Мері Джейн, сонцезахисними окулярами та коричневою сумкою від бренду Khaite.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Зачіска Кеті мала дуже гарний вигляд — вона розпустила своє довге волосся і уклала на проділ. А ще зовсім нещодавно її зачіска стала приводом для обговорень, адже Голмс вийшла на вулицю з мокрим волоссям.

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