У картатому костюмі і розстебнутій сорочці: зірка Spice Girls Емма Бантон блиснула пікантним декольте на церемонії
49-річна знаменитість у чудовому настрої позувала перед фотографами на івенті.
Зірка популярного в 90-х гурту Spice Girls — Емма Бантон — відвідала церемонію вручення премії Music Industry Trust Awards 2025 (MITS), яка відбулася у готелі Grosvenor House у Лондоні.
Артистка з’явилася на червоній доріжці у стильному образі. Вона була одягнена у картатий чорно-білий костюм, який складався зі штанів кльош та подовженого однобортного жакета. На Еммі також була біла сорочка з розстебнутими ґудзиками, через що її декольте мало привабливий вигляд.
Аутфіт Бантон доповнила молочними шкіряними босоніжками на високих платформах і підборах, прикрашених кулями різних розмірів, та чорною сумкою із золотою фурнітурою від Chanel. У неї було розпущене волосся і макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию — ланцюжками з підвісками, а на руці красувалася каблучка з великим діамантом.