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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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570
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1 хв

У картатому костюмі та дзеркальних авіаторах: Кейт Бланшетт на тенісному турнірі в Лондоні

Кейт Бланшетт відвідала другий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт була помічена на трибунах поруч з акторкою Ребел Вілсон, а приїхала вона зі своїм чоловіком Ендрю Аптоном.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт була у блідо-блакитному двобортному жакеті і відповідних картатих штанях, на обличчі у неї були дзеркальні окуляри-авіатори, волосся вона зібрала шпилькою ззаду, на плечі у Бланшетт висіла невелика сумка-валіза, а на зап’ясті був золотий браслет.

Ребел Вілсон і Кейт Бланшетт / © Associated Press

Ребел Вілсон і Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

А ось Ребел Вілсон, як ми вже писали раніше, обрала для виходу у світ рожеву сукню-сорочку і взула білі мюлі на підборах із золотими заклепками. Окуляри вона тримала в руках і зробила денний макіяж, а волосся також зібрала шпилькою.

Рамона Агрума і Ребел Вілсон / © Getty Images

Рамона Агрума і Ребел Вілсон / © Getty Images

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