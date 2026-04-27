У картатому костюмі й акцентному поясі: папараці заскочили Енн Гетевей дорогою на шоу

Енн Гетевей / © Getty Images

Папараці заскочили Енн Гетевей на вулицях Нью-Йорка, коли вона йшла на ранкове шоу Good Morning America, щоб розповісти про знімання у сиквелі «Диявол носить Прада». Акторка продемонструвала там новий стильний образ.

Для появи у студії вона обрала чорну водолазку і чорно-білий картатий ансамбль з осінньої колекції 2026 бренду Michael Kors. Вбрання складалося з приталеного однобортного жакета з гострими лацканами й спідниці міді з розрізом. З однієї кишені висіла тканина в тон, яка спадала донизу асиметричним драпуванням. Талію вона підкреслила чорним шкіряним поясом Keefe з акцентною золотою пряжкою-медальйоном від Khaite.

Аутфіт Енн доповнила чорними капроновими колготами і темно-бордовими гостроносими туфлями на шпильках. Гетевей уклала волосся хвилями і зробила боковий проділ, нафарбувала губи помадою ягідного відтінку, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками-кільцями, а руки — золотими каблучками.

В український прокат фільм «Диявол носить Прада 2» вийде вже зовсі скоро, 30 квітня.

