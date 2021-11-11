У картатому костюмі і на шпильках: Катя Осадча у стильному образі на зніманнях "Світського життя"

Ведуча на івенті взяла інтерв'ю у зірок.
Днями Катя Осадча відвідала презентацію арткнижки Катерини Костенко Slаvs NOT Slаves про самоідентифікацію слов'янської жінки, місце слов'янок у сучасному світі та поняття слов'янського фемінізму.
Там Осадча для нового випуску програми "Світське життя" брала інтерв'ю у зірок, які відвідали захід.
Ведуча, як завжди, продемонструвала стильний образ. На ній був зелений костюм у клітинку, який складався із подовженого жакету та спідниці міді, і чорний топ.
Аутфіт Катя доповнила чорними туфлями на шпильках та чорним беретом з логотипом від українського бренду Ruslan Baginskiy. На обличчі у неї була чорна маска. Волосся телезірка зібрала у хвіст і зробила макіяж з акцентом на очах.
Осадча цього вечора взяла інтерв'ю у Ольги Сумської та Наталки Карпи.
Ольга продемонструвала лук у гарній вишиванці, чорній спідниці міді з розміром спереду та у чорних замшевих чоботах. На плечі у неї висіла невеличка сумочка з хутром та леопардовою вставкою.
Наталка була одягнена у кремову сукню із зображенням пташок та чорні лаковані туфлі. Талію співачка підкреслила прозорим корсетом. Зачіска з локонами завершила її образ.
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