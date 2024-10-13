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У картатому костюмі і топі з мереживом: стильний вихід Зої Салдани

У картатому костюмі і топі з мереживом: стильний вихід Зої Салдани

У картатому костюмі і топі з мереживом: стильний вихід Зої Салдани

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Акторка у вбранні від Saint Laurent прийшла на кіноподію.

Зої Салдана відвідала у Лондоні захід Deadline Contenders Film: London 2024.

Там акторка продемонструвала стильний образ у сірому картатому костюмі від бренду Saint Laurent, який складався з подовженого однобортного жакета і широких штанів зі стрілками. На ній також був чорний топ із мереживом у зоні декольте.

Зої Салдана / © Getty Images
Зої Салдана / Фото: Getty Images

Салдана зробила укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і червоною помадою та чорний манікюр. Шию вона прикрасила золотими ланцюжками з підвісками, а пальці – каблучками.

Нагадаємо, Зої Салдана на червоній доріжці Лондонського кінофестивалю продемонструвала романтичний образ. Акторка з'явилася на заході у лаконічній синій сукні від Модного дому Prada.

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