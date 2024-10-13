У картатому костюмі і топі з мереживом: стильний вихід Зої Салдани

Акторка у вбранні від Saint Laurent прийшла на кіноподію.
Зої Салдана відвідала у Лондоні захід Deadline Contenders Film: London 2024.
Там акторка продемонструвала стильний образ у сірому картатому костюмі від бренду Saint Laurent, який складався з подовженого однобортного жакета і широких штанів зі стрілками. На ній також був чорний топ із мереживом у зоні декольте.
Салдана зробила укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і червоною помадою та чорний манікюр. Шию вона прикрасила золотими ланцюжками з підвісками, а пальці – каблучками.
Нагадаємо, Зої Салдана на червоній доріжці Лондонського кінофестивалю продемонструвала романтичний образ. Акторка з'явилася на заході у лаконічній синій сукні від Модного дому Prada.
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