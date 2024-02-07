У картатому костюмі і з сумкою Dior: стильний лук зірки фільмів Marvel Брі Ларсон на заході

34-річна акторка прийшла на івент у вбранні з курортної колекції Dior 2024.

Брі Ларсон стала гостею презентації помади Dior Rouge Lipstick від креативного директора Dior Make-up Пітер Філіпс, яка відбулася у Беверлі-Гіллз.

Акторка продемонструвала на івенті стильний лук. На ній була біла сорочка, чорна краватка і картатий чорно-білий костюм-трійка, який складався із жакета, жилета і широких штанів.

Брі Ларсон / Фото: Getty Images

Взута вона була у чорні туфлі-човники на шпильках і доповнила аутфіт чорною шкіряною сумкою Dior Signature Oval.

Укладання з локонами і боковим проділом, макіяж із червоною помадою та лаконічні золоті прикраси завершили образ Ларсон.

Нагадаємо, Бр Ларсон з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю у білій прозорій сукні з розрізом, розшитій флористичними аплікаціями, і була без бюстгальтера.

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