У картатому костюмі та кросівках: зірка іспанського кіно Маріо Касас на фотоколі нового фільму

Зірка фільму "Три метри над рівнем неба" відвідав фотокол фільму "Втеча" у Мадриді. Це художній фільм у жанрі трилера режисера Родріго Кортеса, який виступив у стрічці у ролі сценариста та монтажера.

Картина знята за однойменним романом Енріке Рубіо. Н. А головні ролі грає Маріо Касас та Анна Кастільо.

У центрі сюжету молода людина, яка хоче жити у в'язниці і готова на все, щоб потрапити туди і чинить для цього все нові й нові злочини.

Маріо Касас / Фото: Getty Images

Маріо Касас з'явився на доріжці в стильному картатому штанному костюмі, який поєднував з білою майкою і білими кросівками. А в нього на шиї був золотий ланцюжок із медальйоном.

Читайте також: