У картатому купальнику-бандо: мокра Катя Осадча похизувалася стрункою фігурою

Телеведуча показала нові фото з відпочинку.

Катя Осадча потішила фанатів в Instagram новими світлинами зі своєї відпустки у Таїланді. Там вона відпочиває разом з сім'єю.

Цього разу телеведуча сфотографувалася, купаючись в морі. Одягнена вона була у червоний картатий купальник з ліфом-бандо. На обличчі був відсутній макіяж.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Осадча продемонструвала струнку фігуру. Зазначимо, що після третіх пологів минуло майже п'ять місяців, а телезірці вже вдалося повернути собі чудову фізичну форму.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

У цьому пляжному луці Осадча каталася на сап-дошці.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

У своїй колекції Катя має ще один купальник-бандо – блакитного кольору, який теж добре сидить на її фігурі.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

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