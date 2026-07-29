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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

У картатому пальті і твідовій мініспідниці: Селену Гомес заскочили на знімальному майданчику в Лондоні

Акторка продемонструвала багатошаровий образ у стриманих осінніх відтінках під час роботи над продовженням популярного серіалу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Селену Гомес

Селену Гомес / © Getty Images

Селену Гомес папараці заскочили на знімальному майданчику шостого сезону серіалу «Убивства в одній будівлі» (Only Murders in the Building) у Лондоні.

Для знімань 34-річна акторка одягла довге бордове пальто вільного крою у велику білу клітинку з широкими лацканами. Під ним на зірці був темно-коричневий жилет із круглим вирізом і великими ґудзиками, який вона поєднала з короткою твідовою картатою спідницею. Аутфіт доповнили щільні чорні колготки та високі шкіряні чоботи темного відтінку на стійких підборах.

Селену Гомес / © Getty Images

Селену Гомес / © Getty Images

Волосся Гомес зібрала у зачіску «Мальвінка», зробила ніжний макіяж і нюдовий манікюр. Лук вона завершила золотими сережками з підвісками.

Багатошаровий образ акторки мав затишний вигляд і чудово вписувався у британську атмосферу.

Нагадаємо, Селена Гомес показала, як відсвяткувала своє 34-річчя з чоловіком у Тоскані.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
181
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