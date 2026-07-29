- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 181
- Час на прочитання
- 1 хв
У картатому пальті і твідовій мініспідниці: Селену Гомес заскочили на знімальному майданчику в Лондоні
Акторка продемонструвала багатошаровий образ у стриманих осінніх відтінках під час роботи над продовженням популярного серіалу.
Селену Гомес папараці заскочили на знімальному майданчику шостого сезону серіалу «Убивства в одній будівлі» (Only Murders in the Building) у Лондоні.
Для знімань 34-річна акторка одягла довге бордове пальто вільного крою у велику білу клітинку з широкими лацканами. Під ним на зірці був темно-коричневий жилет із круглим вирізом і великими ґудзиками, який вона поєднала з короткою твідовою картатою спідницею. Аутфіт доповнили щільні чорні колготки та високі шкіряні чоботи темного відтінку на стійких підборах.
Волосся Гомес зібрала у зачіску «Мальвінка», зробила ніжний макіяж і нюдовий манікюр. Лук вона завершила золотими сережками з підвісками.
Багатошаровий образ акторки мав затишний вигляд і чудово вписувався у британську атмосферу.
Нагадаємо, Селена Гомес показала, як відсвяткувала своє 34-річчя з чоловіком у Тоскані.