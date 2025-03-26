У картатому пальті і з принтом "собачий зуб" на манжетах: Гайді Клум із доньками вийшла на прогулянку

51-річна супермодель із доньками-красунями потрапила під приціл фотографів.
Гайді Клум потрапила до об'єктивів папараці під час прогулянки Нью-Йорком. Модель йшла у компанії своїх доньок – із 20-річною Лені і 15-річною Лу.
Гайді була одягнена у чорно-біле картате пальто з принтом "собачий зуб" на манжетах, чорну джинсову сорочку і широкі чорні джинси. Взута вона була у чорні гостроносі ботильйони. На плечі у Клум висіла чорна сумка. Модель зробила укладання з локонами й одягла на обличчя сонцезахисні окуляри.
На Лені була коричнева шкірянка, чорнйи кроптоп, сині джинси і білі кросівки-снікерси. А Лу обрала для прогулянки лонгслів із принтом, чорні широкі джинси і бежево-білі кросівки.
Нагадаємо, раніше Гайді Клум продемонструвала аутфіт у чорній сукні з баскою та асиметричним подолом, доповнивши її замшевими туфлями-слінгбеками на високих підборах.
Читайте також: