У картатому пальті і з принтом "собачий зуб" на манжетах: Гайді Клум із доньками вийшла на прогулянку

Гайді Клум потрапила до об'єктивів папараці під час прогулянки Нью-Йорком. Модель йшла у компанії своїх доньок – із 20-річною Лені і 15-річною Лу.

Гайді була одягнена у чорно-біле картате пальто з принтом "собачий зуб" на манжетах, чорну джинсову сорочку і широкі чорні джинси. Взута вона була у чорні гостроносі ботильйони. На плечі у Клум висіла чорна сумка. Модель зробила укладання з локонами й одягла на обличчя сонцезахисні окуляри.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

На Лені була коричнева шкірянка, чорнйи кроптоп, сині джинси і білі кросівки-снікерси. А Лу обрала для прогулянки лонгслів із принтом, чорні широкі джинси і бежево-білі кросівки.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум продемонструвала аутфіт у чорній сукні з баскою та асиметричним подолом, доповнивши її замшевими туфлями-слінгбеками на високих підборах.

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