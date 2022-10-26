У картатому пальті, мінісукні і шкарпетках: Діана Крюгер в об'єктивах папараці

Акторка обрала для свого аутфіту класичні кольорі – чорний та білий, які мали гармонійний вигляд.

Діана Крюгер потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка. Акторка мала стильний жіночний вигляд та була у хорошому настрої.

На ній була коротка трикотажна чорна сукня, прикрашена у зоні декольте милими бантиками, і чорно-біле картате пальто зі срібними ґудзиками та великими накладними кишенями. Верх зірка скомбінувала з чорними шкарпетками та чорними лакованими мюлі.

Діана Крюгер / Фото: Getty Images

У руці Крюгер тримала чорну сумку. Волосся її було розпущене, а на обличчі були окуляри-лисички у білій оправі.

Нагадаємо, Діана прийшла на відкриття іменної зірки свого нареченого Нормана Рідуса на Голлівудській алеї слави у чорно-білому двобортному жакеті-сукні від американського бренду Self-Portrait з принтом "гусяча лапка".