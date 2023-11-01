У картатому пальті з рожевим поясом: Ідіна Мензел сяяла в оригінальному образі на заході в Нью-Йорку

Вона вибрала довге вбрання з яскравим акцентом на талії.

52-річна американська співачка й акторка Ідіна Мензел відома багатьом завдяки мультфільму "Крижане серце", де вона в оригінальній англійській версії озвучила головну зірку — принцесу Ельзу, відвідала захід у Нью-Йорку, присвячений 20-річчю мюзиклу "Зла".

Перед камерами Ідіна Мензел з'явилася в довгому пальті у велику зелено-червону клітинку, яке доповнила рожевим поясом. Під пальтом у неї була чорна водолазка, а на лацкані – велика брошка у формі сніжинки.

Доповнили її образ гламурний клатч, лаконічний макіяж з укладанням і зелений манікюр.

Ідіна Мензел / Фото: Associated Press

На заході вона позувала з колегою з мюзиклу – акторкою Крістін Ченовет. На зірці була мінісукня з великими рюшами, усипана зеленими стразами. Бретельок сукня не мала, а доповнила вона образ сріблястими туфлями на великих підборах і платформі та великими каблучками на руках.

Ідіна Мензел і Крістін Ченовет / Фото: Associated Press

Ідіна та Крістін грали в мюзиклі на Бродвеї головні ролі протягом багатьох років. Ця робота принесла їм популярність і славу, а також номінації на премію "Тоні".

Також зазначимо, що 55-річна Крістін у вересні цього року вперше вийшла заміж. Акторка та співачка сказала "так" музикантові Джошу Браянту в ніжній сукні з декором.

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