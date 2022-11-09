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У картатому піджаку та оксфордах: 76-річного Сильвестра Сталлоне папараці заскочили на Мангеттені

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У картатому піджаку та оксфордах: 76-річного Сильвестра Сталлоне папараці заскочили на Мангеттені

Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

Актор на свій вік має чудовий енергійний вигляд.

Сильвестр Сталлоне потрапив в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка, в районі Мангеттен. Він вийшов з автівки у супроводі охоронця.

Актор мав стильний і бадьорий вигляд. Сильвестр одягнув чорні штани у ледь помітну смужку, чорну водолазку і сіро-салатовий картатий піджак. Образ Сталлоне доповнив лакованими оксфордами і бордовою хусткою у надгрудній кишені піджака. На руці у нього були золотий годинник і перстень.

Сильвестр Сталлоне / © Getty Images
Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Сталлоне показав, як зі своїм зірковим другом Арнольдом Шварценеггером готувалися до Геловіна: вони вирізали ліхтарі з гарбузів.

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Дата публікації
Перегляди
1550
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