У картатому піджаку та оксфордах: 76-річного Сильвестра Сталлоне папараці заскочили на Мангеттені

Сильвестр Сталлоне потрапив в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка, в районі Мангеттен. Він вийшов з автівки у супроводі охоронця.

Актор мав стильний і бадьорий вигляд. Сильвестр одягнув чорні штани у ледь помітну смужку, чорну водолазку і сіро-салатовий картатий піджак. Образ Сталлоне доповнив лакованими оксфордами і бордовою хусткою у надгрудній кишені піджака. На руці у нього були золотий годинник і перстень.

Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Сталлоне показав, як зі своїм зірковим другом Арнольдом Шварценеггером готувалися до Геловіна: вони вирізали ліхтарі з гарбузів.

Читайте також: