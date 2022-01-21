У картатому піджаку та зі стомленим обличчям: новий "Холостяк" заінтригував фоловерів

У картатому піджаку та зі стомленим обличчям: новий "Холостяк" заінтригував фоловерів

Алекс Топольський повідомив нову інформацію про знімання романтичного реалітішоу.

Головний герой 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" — 32-річний Алекс Топольський — опублікував в Instagram нове фото із теплих країв.

На ньому чоловік позує на тлі пальм та моря. Одягнений Алекс у сірий картатий піджак, чорну сорочку та чорні штани. У руках він тримає окуляри. Топольський має стомлений вигляд. Мабуть, він або не виспався, або його виснажили знімання.

Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

У підписі до світлини він повідомив про завершення знімань "Холостяка" з його участю. А це означає, що Топольський обрав із усіх учасниць одну дівчину, якій вручив обручку.

"От і закінчилися знімання. Це було неймовірно, незабутньо і найголовніше всі зусилля виправдані. Історія у деталях із 4 березня на телеканалі СТБ!" — написав Алекс.

Його фоловери у передчутті. Вони дуже чекають на прем'єру нового сезону проєкту.

"Ух ти, вітаємо!", "Чекаємо з нетерпінням", "Чекаємо, ура", — написали підписники у коментарях.

Нагадаємо, Топольський живе у Маямі, де побудував успішний бізнес. Чоловік займається нерухомістю — він здає в оренду розкішні апартаменти в Маямі та Лос-Анджелесі. Ще він заснував кейс для стерилізації різних предметів, що дуже актуально під час пандемії.

Крім того, Алекс розвивається як актор та модель. Він знявся у багатьох фільмах, кліпах та рекламі. Більше фактів про нового Холостяка читайте у нашому матеріалі.

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