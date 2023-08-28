У картатому костюмі та кросівках: стильна Джессіка Біл сходила з чоловіком на шопінг

41-річна дружина Джастіна Тімберлейка потрапила під приціл фотографів, коли ходила на шопінг у Нью-Йорку.

Джессіку сфотографували у Великому Яблуку з чоловіком Джастіном Тімберлейком. Вона мала стильний вигляд у бежево-білому картатому костюмі, який одягла у поєднанні з білими кросівками на високій підошві та чорною бейсболкою. Джастін на фото не потрапив. Пара ходила магазинами у супроводі охорони.

Джессіка Біл / Фото: Getty Images

Джессіка доповнила свій образ сірою сумкою кроссбоді, кількома браслетами на зап'ясті, каблучками та білим манікюром. У вухах вона мала золоті сережки, а на обличчі чорні окуляри від сонця.

Днем раніше Джессіку та Джастіна сфотографували в Нью-Йорку, коли вони прямували на вечерю до ресторану.

Джессіка Біл / Фото: Getty Images

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