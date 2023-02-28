У картатому тренчі та на величезних підборах: 77-річна Гелен Міррен викликала фурор під час світського виходу

77-річна британська акторка любить одягатися яскраво. Особливо, коли йдеться про червоні доріжки.

Зірка відвідала фотокол фільму "Шазам! "Лють богів" про супергероїв, заснований на персонажі коміксів DC Шазам. Захід відбувся в готелі The London West Hollywood у Беверлі-Гіллз.

Гелен Міррен мала неймовірний вигляд в червоному картатому тренчі, який вона затягнула на талії ременем, і до нього підібрала бузкове пальто під низ і чорні шкіряні туфлі на дуже високій прихованій платформі та шнурівці.

До тону сукні, що виглядала з-під тренчу, Гелен Міррен зробила манікюр, вона одягла бузковий обідок на голову, зробила макіяж з акцентом на губи і одягла великі фігурні сережки-кільця.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

Міррен позувала на балконі з видом на місто і мала приголомшливий вигляд.

Нагадаємо, нещодавно Гелен Міррен сяяла на фотоколі та червоній доріжці кінофестивалю Берлінале. Тоді на доріжку акторка вийшла в чорній сукні з глибоким вирізом на декольте та одним відкритим плечем, доповнивши образ парою лакованих гостроносих туфель. Акторка зробила червоний манікюр, одягла кілька каблучок та годинник на зап'ястя, а в руці тримала чорний клатч.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

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