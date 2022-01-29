У картатому вбранні та з яскравим макіяжем: Дженніфер Лопес похизувалася гарним образом

Кожен лук знаменитості продуманий до найдрібніших деталей.
52-річна акторка та співачка поділилася зі своїми шанувальниками у Instagram новим образом. На опублікованому фото Дженніфер Лопес позувала у повністю червоному-чорному картатому образі, який складався з широких штанів, светра та аксесуарів від бренду Roberto Cavalli.
Прикраси зірки були підібрані лише у золоті. Зокрема у неї на руках було кілька браслетів Bvlgari, а на шиї ланцюжок із кулоном. Волосся Дженніфер було укладено відомим перукарем Крісом Епплтоном у рівну зачіску, а макіяж на обличчі їй зробили з акцентом на червоних губах.
"Клуб дівчаток у клітку", — написала зірка.
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