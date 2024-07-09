У картатому вбранні від Prada: Скарлетт Йоганссон на прем'єрі фільму "Забери мене на Місяць"

39-річна акторка Скарлетт Йоганссон відвідала світову прем'єру фільму "Забери мене на Місяць", що відбулася у Нью-Йорку. У цій картині вона зіграла одну з головних ролей разом з Ченнінг Татумом.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

На заході акторка з'явилася у вбранні від бренду Prada, яке складалося з топу із американською проймою та прямої довгої спідниці з високим посадженням. Вбрання прикрашав лише ніжно-рожевий бісер, яким був розшитий топ у зоні рук та горловини.

Образ Скарлет доповнила висока зачіска та гламурні сережки з камінням. Також вона одягла кілька великих каблучок на пальці рук і зробила гарний сяйний макіяж.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

На прем'єру вона прийшла з чоловіком — коміком та сценаристом Коліном Джостом. Він одягнув на цей захід вільний костюм, який поєднав із блакитною сорочкою та кедами.

Скарлетт Йоганссон із чоловіком Коліном Джостом / Фото: Associated Press

Також вона позувала з колегою — Ченнінг Татум, який вбрався в суворіше вбрання, оскільки на ньому був смугастий костюм і чорна сорочка. У фільмі він виконає роль директором НАСА, відповідального за запуск "Аполлона-11", а Скарлетт – спеціалістку з маркетингу, яку залучили для виправлення громадського іміджу НАСА та організації "запасної" фальшивої висадки на Місяць.

Скарлетт Йоганссон з Ченнінгом Татумом / Фото: Associated Press

Фільм виходить у широкий прокат 11 липня. Раніше, спеціально до прем'єри, ми підготували для вас 7 ексклюзивних фактів зі знімального майданчика цієї романтичної комедії.

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