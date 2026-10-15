У картатому жакеті і широких джинсах: Олівія Колман на заході у Нью-Йорку

Олівія Колман / © Getty Images

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Олівія Колман взяла участь у заході «Розмова Олівії Колман та Александра Скарсгарда — „Wicker“» у культурному центрі 92NY у Нью-Йорку.

Акторка постала у подовженому жакеті у дрібну клітинку у бежево-коричневих відтінках. Він мав лацкани, кишені з клапанами і темний ґудзик.

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Олівія Колман / © Getty Images

Під жакетом на Олівії була базова біла футболка, яку вона частково заправила у сині джинси з високим посадженням і накладними кишенями. З-під довгих джинсів було помітне світле взуття на товстій коричневій підошві.

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У Колман була кучерява об’ємна зачіска і макіяж у природних відтінках. На руках у неї були каблучки.

Про фільм:

«Wicker» — романтичне фентезі з елементами комедії, у якому Олівія Колман зіграла самотню рибалку. Це екранізація оповідання «The Wicker Husband» Урсули Віллс-Джонс, яку зняли режисери та сценаристи Алекс Г’юстон Фішер і Елеонор Вілсон.

Героїня Колман живе на околиці приморського села й постійно терпить глузування сусідів. Втомившись від самотності та чужих упереджень, вона замовляє місцевому майстрові чоловіка, сплетеного з лози. Коли між ними виникає кохання, мешканці села реагують на її щастя обуренням і заздрістю. За казковим сюжетом прихована історія про право на любов і суспільство, яке намагається вирішувати, хто її заслуговує.

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Плетеного чоловіка зіграв Александр Скашґорд, майстра — Пітер Дінклейдж. Серед акторів також Елізабет Дебікі, Марлі Сіу та Набгаан Різван. Колман виступила ще й однією з продюсерок стрічки.

Нагадаємо, 52-річна Олівія Колман вперше вийшла на подіум під час Паризького тижня моди.

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