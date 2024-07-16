У картатому жакеті і блідо-рожевій сукні: дивне поєднання кольорів в образі прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр любить експериментувати з кольорами у своїх ділових образах.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр обожнює експериментувати з різними відтінками у свої аутфітах, в яких вона з'являється на роботі. Але її поєднання не завжди виходять вдалими.
Цього разу на брифінгу у Вашингтоні Карін постала у двобортному картатому біло-салатовому жакеті, під яким на ній була блідо-рожева сукня на затин. Така комбінацію кольорів мала досить дивний вигляд.
Свій аутфіт прессекретарка доповнила молочними еспадрильями на мотузковій танкетці і з коричневими ремінцями.
У неї була об'ємна зачіска з кучерями, макіяж із персиково-димчатими тінями, золоті сережки-кільця у вухах та блискучо-рожевий манікюр.
Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у штанях кольору індиго, білому жакеті з накладними кишенями і темно-синій сорочці з коміром-стійкою з рюшами.
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