У картатому жакеті і кепі від Багінського: Ярослава Магучіх продемонструвала стильний осінній образ

Українська легкоатлетка і чемпіонка Олімпійських ігор-2024 похизувалася обновками.
Ярослава Магучіх продемонструвала в Instagram свій стильний осінній лук.
Спортсменка вийшла на прогулянку у картатому жакеті, білому топі в рубчик і чорних шкіряних штанях.
Аутфіт Ярослава доповнила чорним кепі від українського дизайнера Руслана Багінського, чорними чоботами із золотистою фурнітурою і на грубій підошві, а також чорною сумкою.
У неї був ніжний макіяж і гарна зачіска з локонами. Шию Магучіх прикрасила делікатним ланцюжком із підвіскою у вигляді квітки.
"Осінній аутфіт зі столиці. Люблю Київ і у жовтні буду тут так часто, як ніколи до цього", – написала Ярослава у дописі.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх продемонструвала яскравий образ від бренду Dolce & Gabbana. На ній був костюм із різнокольоровим принтом, який складався з топу і довгої вільної спідниці.
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