У картатому жакеті і крокодилячих чоботах: Ілона Гвоздьова у стильному луку відвідала фешнівент

Хореографиня і переможниця "Танців з зірками" побувала на презентації українського бренду.
Ілона Гвоздьова відвідала у Києві презентацію українського бренду шкіряних сумок і аксесуарів Verdoni.
Там зірка постала у стильному образі. На ній був двобортний картатий жакет оверсайз із коричневою облямівкою, біла сорочка з помаранчевим коміром і шкіряні коричневі лосини.
Вбрання Ілона скомбінувала з коричневими чоботами на стійких підборах із тисненням під шкіру крокодила і сумкою в тон луку.
А власниця бренду Марина Гайович обрала для заходу ніжний образ. Вона одягла елегантний жакет перлинного відтінку, блакитний топ і шовкову білу спідницю максі, які доповнила блакитним взуттям.
Нагадаємо, Ілона Гвоздьова на музичній премії Muzvar Awards з'явилася в ефектній мінісукні із золотими лелітками, квітковими аплікаціями і торочкою з пір'я на манжетах та подолі.
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