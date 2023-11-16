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У картатому жакеті і крокодилячих чоботах: Ілона Гвоздьова у стильному луку відвідала фешнівент

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У картатому жакеті і крокодилячих чоботах: Ілона Гвоздьова у стильному луку відвідала фешнівент

Ілона Гвоздьова

Хореографиня і переможниця "Танців з зірками" побувала на презентації українського бренду.

Ілона Гвоздьова відвідала у Києві презентацію українського бренду шкіряних сумок і аксесуарів Verdoni.

Ілона Гвоздьова / ©
Ілона Гвоздьова

Там зірка постала у стильному образі. На ній був двобортний картатий жакет оверсайз із коричневою облямівкою, біла сорочка з помаранчевим коміром і шкіряні коричневі лосини.

Ілона Гвоздьова / ©
Ілона Гвоздьова
Ілона Гвоздьова / ©
Ілона Гвоздьова

Вбрання Ілона скомбінувала з коричневими чоботами на стійких підборах із тисненням під шкіру крокодила і сумкою в тон луку.

Марина Гайович і Ілона Гвоздьова / ©
Марина Гайович і Ілона Гвоздьова

А власниця бренду Марина Гайович обрала для заходу ніжний образ. Вона одягла елегантний жакет перлинного відтінку, блакитний топ і шовкову білу спідницю максі, які доповнила блакитним взуттям.

Марина Гайович і Ілона Гвоздьова / ©
Марина Гайович і Ілона Гвоздьова
Аліса Каленюк, Марина Гайович і Анжеліка Симоненко / ©
Аліса Каленюк, Марина Гайович і Анжеліка Симоненко
Міла Нітіч і Марина Гайович / ©
Міла Нітіч і Марина Гайович
©

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова на музичній премії Muzvar Awards з'явилася в ефектній мінісукні із золотими лелітками, квітковими аплікаціями і торочкою з пір'я на манжетах та подолі.

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Дата публікації
Перегляди
971
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