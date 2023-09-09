У картатому жакеті і сережках Chanel: стильна Ілона Гвоздьова на відкритті бутика космецевтики

Переможниця "Танців з зірками" обрала для свого виходу стильний лук.
Ілона Гвоздьова відвідала відкриття першого у Києві бутика космецевтики Kapitanova Lux Cosmetics. Хореографиня прийшла привітати засновницю магазину Оксану Капітанову з відкриттям.
Ілона з'явилася на заході у стильному образі. На ній був картатий жакет, чорний топ із V-подібним вирізом і чорні джинси зі шкіряним поясом із пряжкою. Вбрання вона скомбінувала із чорними шкіряними балетками.
Аутфіт Ілона доповнила чорною сумкою Love Moschino із золотистими ручками-ланцюгами і золотистою деталлю у вигляді серця.
Танцівниця зібрала волосся у хвіст, зробила легкий макіяж, вуха прикрасила красивими золотистими сережками Chanel, а шию – підвіскою на делікатному ланцюжку.
Нагадаємо, Ілона Гвоздьова побувала на презентації благодійної колаборації у Києві. Танцівниця постала там у романтичній сукні з квітковим принтом і рюшами.
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