У картатому жакеті і шкіряних штанях: Соломія Вітвіцька з коханим-військовим завітала на прем'єру фільму "Гладіатор II"

Ведуча ТСН і "1+1 Марафон" першою подивилася сиквел фільму "Гладіатор" від режисера Рідлі Скотта, який вийшов у 2000 році.

Вчора, 12 листопада, у кінотеатрі "Планета кіно", у ТРЦ Blockbuster, відбулася прем’єра історичного драматичного бойовика "Гладіатор II", яку відвідала Соломія Вітвіцька. Телеведуча прийшла на івент у супроводі свого коханого – військового Олексія Ситайла.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло/Фото Юрій Строкань

Соломія з'явилася там у стильному образі. На ній був картатий жакет, біла сорочка і широкі шкіряні штани трендового нині кольору – шоколадного. Вбрання вона доповнила чорним взуттям на грубій підошві.

Соломія Вітвіцька / Фото: Аліна Онопа, ТСН.ua

У Вітвіцької була елегантна зачіска з випущеними спереду локонами, гарний макіяж із акцентом на червоній помаді і ланцюжок із підвіскою на шиї.

На прем'єру, крім римського імператора і гладіатора, завітали також ведучий В'ячеслав Соломка, актор і військовослужбовець Володимир Ращук та акторка Вікторія Білан-Ращук.

В'ячеслав Соломка/Фото Юрій Строкань

Володимир Ращук/Фото Юрій Строкань

Вікторія Білан-Ращук і Володимир Ращук/Фото Юрій Строкань

Про фільм:

Це сиквел фільму "Гладіатор" від режисера Рідлі Скотта, який вийшов у 2000 році.

Події у стрічці відбувається у Стародавньому Римі через 16 років після подій у першому фільмі. Онук колишнього імператора Риму Марка Аврелія і син Луцілли (Конні Нільсен) – Луцій (Пол Мескаль) (який став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька) мешкає разом із дружиною у північноафриканській країні Нумідія. Їхню ідилію порушують римляни на чолі з генералом Марком Акацієм (Педро Паскаль), які вторглися до країни. Луція відправляють у рабство і він стає гладіатором. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти у собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.

Фільм вже в українському прокаті.

Читайте також: