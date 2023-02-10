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У картатому жакеті і топі від Gucci: Сальма Гаєк в об'єктивах папараці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Час на прочитання
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У картатому жакеті і топі від Gucci: Сальма Гаєк в об'єктивах папараці

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

56-річна акторка продемонструвала стильний лук.

Сальма Гаєк потрапила в об'єктиви папараці, коли вийшла зі студії BBC Broadcasting House у Лондоні, де розповіла про новий фільм "Супер Майк: Останній танець", у якому зіграла головну роль.

Акторка мала чудовий вигляд. На ній був синьо-червоний твідовий картатий жакет, темно-синій топ від Gucci із червоною краваткою-бантом і сині джинси-кльош. Аутфіт Сальма доповнила чорним взуттям.

Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Волосся Гаєй розпустила і зробила ніжний макіяж.

Нагадаємо, фільм "Супер Майк: Останній танець" уже йде в українських кінотеатрах.

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Дата публікації
Перегляди
150
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