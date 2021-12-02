У картатому жакеті та мереживному бюстгальтері: Надя Мейхер блиснула сексуальним декольте

Артистка, екссолістка "ВІА Гри" продовжує розвивати свій бренд одягу, речі якого рекламує на собі.
Надя Мейхер знялася у новій фотосесії авторства Yuliya Lysenko та показала, що з цього вийшло в Instagram.
Перед камерою артистка з'явилася у луці власного бренду MEIHER BY MEIHER.
Надя позувала у сіро-синьому картатому костюмі, який складався з двобортного жакета та спідниці міді з високим розрізом.
Жакет Мейхер одягла на чорний бюстгальтер, який ідеально підкреслив її сексуальний бюст.
Свій аутфіт вона доповнила бежевими босоніжками на шпильках, масивним годинником на руці, укладанням, макіяжем та червоно-чорним манікюром.
"Своя жіночність...", — підписала знімки знаменитість.
У попередній фотосесії Надя постала у білому боді, сексуально позуючи, лежачи у полі.
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